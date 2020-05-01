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01 Mayıs 2020, Cuma
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100’ler kulübüne aday

100’ler kulübüne aday

Performansı ile kaptanlığa getirilen , 8 maçta daha forma giymesi halinde 'da 100 maçı geçen Yattara, , , , ve gibi isimlerin arasına girecek.

Performansı ile kaptanlığa getirilen , 8 maçta daha forma giymesi halinde 'da 100 maçı geçen Yattara, , , , ve gibi isimlerin arasına girecek. Parlak bir kariyeri olan Sosa; B. Münih (53 maç/2 gol), At. Madrid (24 maç), Milan (19 maç), (31 maç/1 gol), Kharkiv (86 maç/19 gol) ve 'ta (78 maç/14 gol) forma giydi.
  1. 1.5.2020
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