Sosa’nın ikinci baharı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sosa’nın ikinci baharı

Sosa’nın ikinci baharı

Sosa’nın ikinci baharı

Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı , bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği 'in ardından en çok formayı ekibinde sırtladı.

Fırtına'nın sözleşme yenilemeyi planladığı , bordo-mavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği 'in ardından en çok formayı ekibinde sırtladı. Profesyonel olarak 5 sezon formasını giydiği Estudiantes'te 143 maçta 12 gol atan Sosa, bordo-mavili takımda ise 93 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
  1. 1.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa’nın ikinci baharı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA