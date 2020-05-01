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01 Mayıs 2020, Cuma
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Eski yöneticide corona virüsü

Eski yöneticide corona virüsü

'un eski yöneticilerinden 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

'un eski yöneticilerinden 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yaklaşık bir haftadır Trabzon'da tedavi altında bulunan Sönmez ve eşinin sağlık durumlarının iyiye gittiğe ve kritik süreci atlattığı ifade ediliyor. Fotomaç olarak, Sönmez çiftine acil şifalar dileriz.
  1. 1.5.2020
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