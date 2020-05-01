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01 Mayıs 2020, Cuma
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Obi’ye hocası arka çıktı!..

Obi’ye hocası arka çıktı!..

Covid-19 salgınının 'de liglerin oynanmasını bahane eden , ile sözleşmesini feshedip, 'ye gitmiş ve bu davranışı tepki çekmişti.

Covid-19 salgınının 'de liglerin oynanmasını bahane eden , ile sözleşmesini feshedip, 'ye gitmiş ve bu davranışı tepki çekmişti. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, Mikel'in gitmekte haklı olduğunu savundu. Yönetim, diğer futbolcuları örnek göstererek Mikel'in iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.
  1. 1.5.2020
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