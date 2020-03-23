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23 Mart 2020, Pazartesi
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Devlerin gözdesi virüse yakalandı

Devlerin gözdesi virüse yakalandı

Geçtiğimiz sezonlarda , ve 'ın transfer gündeminde yer alan , koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz sezonlarda , ve 'ın transfer gündeminde yer alan , koronavirüse yakalandı. Çik ekibi Shandong Luneng'te forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı 'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
  1. 23.3.2020
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