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14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Futbol Haberleri Ve Arda Turan konuştu! Urawa'ya transfer olacak mı?

Ve konuştu! 'ya olacak mı?

Ve Arda Turan konuştu! Urawa'ya transfer olacak mı?

Bonservisi Barcelona'da olan ve 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan , 2020 ocak ayı ara döneminde kiralık olarak forma giydiği 'den ayrılmıştı. Adı ile anılan ancak sarı kırmızılı yönetim tarafından takıma uygun bir oyuncu olmayacağı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmayan Arda Turan için yurtiçi ve dışından transfer iddiaları gelmişti. Tecrübeli oyuncunun son olarak Ligi ekiplerinden ile görüştüğü öne sürülmüştü. Turan konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu.

ile ara döneminde yollarını ayıran için sık sık gündeme gelen takım, Galatasary'dı. Ancak başta kulübün başkanı olmak üzere yönetimden birçok isim Arda'nın 'a transferini doğru bir hamle olarak görmedi ve bu teklif tecrübeli oyuncuya gitmedi. Daha sonra ise Arda'nın adı çeşitli takımlarda anılmış bu takımlardan sonuncusu Japon ekiplerinden olmuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM"

TRT Spor'un haberine göre; Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürülen Arda Turan şunları söyledi: "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 16:21
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