Ve Arda Turan konuştu! Urawa'ya transfer olacak mı?
Bonservisi Barcelona'da olan ve 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan, 2020 ocak ayı ara transfer döneminde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'den ayrılmıştı. Adı Galatasaray ile anılan ancak sarı kırmızılı yönetim tarafından takıma uygun bir oyuncu olmayacağı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmayan Arda Turan için yurtiçi ve dışından transfer iddiaları gelmişti. Tecrübeli oyuncunun son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Urawa ile görüştüğü öne sürülmüştü. Turan konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu.
Medipol Başakşehir ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Arda Turan için sık sık gündeme gelen takım, Galatasary'dı. Ancak başta kulübün başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere yönetimden birçok isim Arda'nın Galatasaray'a transferini doğru bir hamle olarak görmedi ve bu teklif tecrübeli oyuncuya gitmedi. Daha sonra ise Arda'nın adı çeşitli takımlarda anılmış bu takımlardan sonuncusu Japon ekiplerinden Urawa olmuştu.
"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM"
TRT Spor'un haberine göre; Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürülen Arda Turan şunları söyledi: "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım."
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 16:21
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Ve Arda Turan konuştu! Urawa'ya transfer olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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