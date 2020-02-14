Ve Arda Turan konuştu! Urawa'ya transfer olacak mı?

Medipol Başakşehir ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Arda Turan için sık sık gündeme gelen takım, Galatasary'dı. Ancak başta kulübün başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere yönetimden birçok isim Arda'nın Galatasaray'a transferini doğru bir hamle olarak görmedi ve bu teklif tecrübeli oyuncuya gitmedi. Daha sonra ise Arda'nın adı çeşitli takımlarda anılmış bu takımlardan sonuncusu Japon ekiplerinden Urawa olmuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM"

TRT Spor'un haberine göre; Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürülen Arda Turan şunları söyledi: "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.