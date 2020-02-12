Sami Çölgeçen'den Arda Turan tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer sürecinde başkan Mustafa Cengiz ve kulüp üyelerinin tavrına tepki gösterdi.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan konusunu kestirip attığının altını çizen Sami Çölgeçen, "Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?" dedi.

Sami Çölgeçen, "Ben 13 yaşından beri tanıdığım Arda'nın dönmesini isterdim." ifadelerine yer verdi.