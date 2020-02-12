Sami Çölgeçen'den Arda Turan tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan konusunda yönetime tepkisini dile getiren Çölgeçen "Siz hiç hata yapmadınız mı?" dedi.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer sürecinde başkan Mustafa Cengiz ve kulüp üyelerinin tavrına tepki gösterdi.
Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan konusunu kestirip attığının altını çizen Sami Çölgeçen, "Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?" dedi.
Sami Çölgeçen, "Ben 13 yaşından beri tanıdığım Arda'nın dönmesini isterdim." ifadelerine yer verdi.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Sami Çölgeçen'den Arda Turan tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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