Sami Çölgeçen'den Arda Turan tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Sami Çölgeçen'den tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?"

Sami Çölgeçen'den Arda Turan tepkisi! "Siz hiç hata yapmadınız mı?"

, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. konusunda yönetime tepkisini dile getiren Çölgeçen "Siz hiç hata yapmadınız mı?" dedi.

, 'ın Galatasaray'a transfer sürecinde başkan ve kulüp üyelerinin tavrına tepki gösterdi.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan konusunu kestirip attığının altını çizen Sami Çölgeçen, "Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?" dedi.

Sami Çölgeçen, "Ben 13 yaşından beri tanıdığım Arda'nın dönmesini isterdim." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

  1. 12.02.2020
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