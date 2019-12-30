Son dakika: TFF'den flaş karar: 3 Ocak tarihinde toplantı yapılacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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: 'den flaş : 3 Ocak tarihinde toplantı yapılacak

Son dakika: TFF'den flaş karar: 3 Ocak tarihinde toplantı yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararı... Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

resmi sitesinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek." denildi.

  1. 30.12.2019
  2. Güncelleme: 30.12.2019 14:27
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