TFF'den VAR kayıtlarının açıklanması başvurusuna yanıt geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası iki kulübün VAR kayıtlarının açıklanması için yaptığı başvuruya resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla yanıt verdi.
Süper Lig'de özellikle son oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası alevlenen Video Asistan Hakem (VAR) tartışmaları devam ederken, TFF'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bilindiği gibi, derbide tartışılan hakem kararları sonrası iki kulüp de federasyona VAR kayıtlarının açıklanması yönünde çağrıda bulunmuş, hatta siyah-beyazlı takım bu doğrultuda resmi başvuru yapmıştı.
TFF'den konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle:
Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulamaya konulmuştur.
Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.
Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.
Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 14:42
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
TFF'den VAR kayıtlarının açıklanması başvurusuna yanıt geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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