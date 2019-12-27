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27 Aralık 2019, Cuma
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'den VAR kayıtlarının açıklanması başvurusuna yanıt geldi

TFF'den VAR kayıtlarının açıklanması başvurusuna yanıt geldi

, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası iki kulübün VAR kayıtlarının açıklanması için yaptığı başvuruya resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla yanıt verdi.

'de özellikle son oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası alevlenen Video Asistan Hakem (VAR) tartışmaları devam ederken, 'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bilindiği gibi, derbide tartışılan hakem kararları sonrası iki kulüp de federasyona VAR kayıtlarının açıklanması yönünde çağrıda bulunmuş, hatta siyah-beyazlı takım bu doğrultuda resmi başvuru yapmıştı.

TFF'den konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle:

Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

, ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu () arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF ve son 16 turundan itibaren 'nda da uygulamaya konulmuştur.

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

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  1. 27.12.2019
  2. Güncelleme: 27.12.2019 14:42
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