Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! "24 saat içinde..."

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olmuştu.

3-1 biten karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlar, siyah-beyazlı cephe tarafından büyük tepki toplamıştı.

Maçından ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi ve ekibi, TFF'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

TFF'YE EK SÜRE

TFF'ye ek süre tanıyan Kara Kartallar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması durumunda yargıya gideceklerini belirtti.