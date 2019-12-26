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26 Aralık 2019, Perşembe
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'tan 'ye uyarı! "24 saat içinde..."

Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! "24 saat içinde..."

'in 16. haftasında 'de ile oynadıkları karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden Kulübü, 'na tanıdı.

'in 16. haftasında , Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 'ye konuk olmuştu.

3-1 biten karşılaşmada hakem 'ın verdiği bazı kararlar, siyah-beyazlı cephe tarafından büyük tepki toplamıştı.

Maçından ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren ve ekibi, 'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

TFF'YE EK SÜRE

TFF'ye tanıyan Kara Kartallar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması durumunda yargıya gideceklerini belirtti.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 19:56
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