Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na ek süre tanıdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olmuştu.
3-1 biten karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlar, siyah-beyazlı cephe tarafından büyük tepki toplamıştı.
Maçından ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi ve ekibi, TFF'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.
TFF'YE EK SÜRE
TFF'ye ek süre tanıyan Kara Kartallar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması durumunda yargıya gideceklerini belirtti.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 19:56
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! "24 saat içinde..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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