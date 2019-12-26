Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi ve Zekeriye Alp arasında görüşme yapılıp yapılmadığına dair bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Başkan Çebi'nin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile görüşmediği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübü'nden son dakika açıklaması... Siyah beyazlu kulübün resmi internet sitesinden yapılan o açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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