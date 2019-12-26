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26 Aralık 2019, Perşembe
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'tan açıklaması!

Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!

Kulübü, ve Zekeriye Alp arasında görüşme yapılıp yapılmadığına dair bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Başkan Çebi'nin Başkanı ile görüşmediği kaydedildi.

Kulübü'nden son dakika açıklaması... Siyah beyazlu kulübün resmi internet sitesinden yapılan o açıklamada, "Başkanımız 'nin, Başkanı ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

  1. 26.12.2019
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