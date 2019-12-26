Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!

Beşiktaş Kulübü'nden son dakika açıklaması... Siyah beyazlu kulübün resmi internet sitesinden yapılan o açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.