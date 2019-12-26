Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nevzat Demir'e ziyaretinde ilginç detay!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti. Bu ziyarette ise herkesin çok yakından bildiği bir telefon modelinin masada yer alması ve hala çalışır konumda olması dikkat çekti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir'in, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Bu görüşmenin servis edildiği fotoğrafta ise bir detay gözlerden kaçmadı.
'EFSANE' OLARAK ADLANDIRILAN TELEFON MASADA!
Çebi ile Demir arasındaki ziyaretin Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden servis edildiği fotoğrafta 'Efsane' olarak nitelendirilen ve sağlamlığıyla adından söz ettirerek bir döneme damgasını vuran telefon da vardı...
TELEFON DEMİR'İN!
Telefonun kime ait olduğu merak uyandırmıştı. Cihazın Nevzat Demir'in olduğu ve tam 20 senedir de Demir tarafından kullanıldığı ortaya çıktı... Demir, bundan 10 yıl önce 'Neden yeni telefon almıyorsunuz' şeklindeki soruya, "O kadar zengin değilim" karşılığını vermişti.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 11:02
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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