Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nevzat Demir'e ziyaretinde ilginç detay! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Kulübü Başkanı 'nin 'e ziyaretinde ilginç detay!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nevzat Demir'e ziyaretinde ilginç detay!

Kulübü Başkanı , camianın önemli isimlerinden eski yönetici 'i ziyaret etti. Bu ziyarette ise herkesin çok yakından bildiği bir telefon modelinin masada yer alması ve hala çalışır konumda olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ile 'in, 'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Bu görüşmenin servis edildiği fotoğrafta ise bir detay gözlerden kaçmadı.

'EFSANE' OLARAK ADLANDIRILAN TELEFON MASADA!

Çebi ile Demir arasındaki ziyaretin Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden servis edildiği fotoğrafta 'Efsane' olarak nitelendirilen ve sağlamlığıyla adından söz ettirerek bir döneme damgasını vuran telefon da vardı...

TELEFON DEMİR'İN!

Telefonun kime ait olduğu merak uyandırmıştı. Cihazın Nevzat Demir'in olduğu ve tam 20 senedir de Demir tarafından kullanıldığı ortaya çıktı... Demir, bundan 10 yıl önce 'Neden yeni telefon almıyorsunuz' şeklindeki soruya, "O kadar zengin değilim" karşılığını vermişti.

Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama! Çıkın özür dileyin

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 11:02
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