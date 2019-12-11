Şampiyonlar sahnede

Tüm kıta şampiyonlarını bir araya getiren FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bugün Katar'ın başkenti Doha'da başlıyor. Açılış maçında ev sahibi kontenjanından katılan El-Saad ile Okyanusya şampiyonu Hienghene 20.30'da karşılaşacak. Liverpool, Monterrey, El Hilal, Esperane de Tunis ve Flamengo turnuvada yer alan diğer ekipler olacak.