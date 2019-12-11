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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar sahnede

Şampiyonlar sahnede

Tüm kıta şampiyonlarını bir araya getiren Kupası, bugün 'ın başkenti Doha'da başlıyor. Açılış maçında ev sahibi kontenjanından katılan El-Saad ile Okyanusya şampiyonu Hienghene 20.30'da karşılaşacak.

Tüm kıta şampiyonlarını bir araya getiren Kupası, bugün 'ın başkenti Doha'da başlıyor. Açılış maçında ev sahibi kontenjanından katılan El-Saad ile Okyanusya şampiyonu Hienghene 20.30'da karşılaşacak. , Monterrey, El Hilal, Esperane de Tunis ve Flamengo turnuvada yer alan diğer ekipler olacak.

  1. 11.12.2019
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