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21 Kasım 2019, Perşembe
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Aliağaspor FK ’u konuk edecek

Aliağaspor FK Manisa Sanayi Spor’u konuk edecek

Aliağaspor FK, Lig’in (BAL) 10. hafta maçında sahasında ağırlayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Spor Toto Ligi (BAL)'nin 10. haftasında sahasında 'u konuk edecek olan Aliağaspor FK, hazırlıklarına devam ediyor. Oynadığı son karşılaşmada 'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Aliağaspor FK, lig başından bu yana ikinci mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı. Zirvenin 10 puan gerisinde 6. sırada yer alan Aliağaspor FK, 5 puanla 12.sırada yer alan Sanayi Spor'u konuk edecek. Aliağaspor FK, bu karşılaşmayla seyircisiz oynama cezasını da tamamlamış olacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Bergama Belediyespor maçında gören Özkan Yılmaz forma giyemeyecek. Yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Burak Toker ve Berkant İstanbul'un forma giymesi de beklenmezken, Bergama Belediyespor maçında bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gören 'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Yasin Tuncer olacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada taktik maçla son buldu.
Bergama Belediyespor deplasmanında kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirten başarılı orta saha oyuncusu Arda Saltan, "Üstün oynadığımız bir maçta kaybettik. Hedeften biraz kopmuş olsak da ligi asla bırakmayacağız. Manisa Sanayi Spor ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıyor. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız" dedi.

"TÜM MAÇLARIMIZ FİNAL MAÇIDIR"
Herhangi bir puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade eden hücum oyuncusu Enes Yıldırım da şunları söyledi:
"Bergama deplasmanında alınan mağlubiyet için hepimiz çok üzgünüz. Maçın geneline bakıldığı zaman Aliağa'nın daha iyi oynadığını görülecektir fakat kazanma şansı onlardan yanaydı. Puan farkı açılmış olsa da kesinlikle bu yarışı bırakmıyoruz. Bundan sonraki tüm maçlarımız final maçıdır. Takım ismi fark etmeksizin sahaya çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

  1. 21.11.2019
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