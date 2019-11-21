Eskişehirspor’a bir başkan adayı daha - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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’a bir başkan adayı daha

Eskişehirspor’a bir başkan adayı daha

. 1. ekibi ’da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu. Eskişehirspor’da geçen günlerde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmıştı. Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala siyah kırmızılı camia da kimin başkan olacağı merak ediliyor.

Diğer yandan işadamı Talat Törenci, 'un başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Eskişehirspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirten Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Ligde üst sıralara çıkıp kümede kalacağız. Kulübümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. öncesinde yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.

  1. 21.11.2019
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