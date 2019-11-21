Eskişehirspor’a bir başkan adayı daha
TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor’da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu. Eskişehirspor’da geçen günlerde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmıştı. Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala siyah kırmızılı camia da kimin başkan olacağı merak ediliyor.
Diğer yandan işadamı Talat Törenci, Eskişehirspor'un başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Eskişehirspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirten Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Ligde üst sıralara çıkıp kümede kalacağız. Kulübümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim öncesinde yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Eskişehirspor’a bir başkan adayı daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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