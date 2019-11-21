Eskişehirspor’a bir başkan adayı daha

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmıştı. Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala siyah kırmızılı camia da kimin başkan olacağı merak ediliyor.

Diğer yandan işadamı Talat Törenci, Eskişehirspor'un başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Eskişehirspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirten Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Ligde üst sıralara çıkıp kümede kalacağız. Kulübümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim öncesinde yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.