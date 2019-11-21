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21 Kasım 2019, Perşembe
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Altay'da Andreas Tatos korkuttu

Altay'da Andreas Tatos korkuttu

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Son olarak iç sahada oynanan maçında teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından kulübeye çekilen ve ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.

  1. 21.11.2019
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