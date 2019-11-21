Altay'da Andreas Tatos korkuttu

Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.