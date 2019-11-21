Altay'da Andreas Tatos korkuttu
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından kulübeye çekilen ve ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.
Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Altay'da Andreas Tatos korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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