Akhisarspor'da Ergin Keleş'e gün doğdu
TFF 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da tecrübeli golcü Ergin Keleş'e hazır ol emri geldi.
Takımın önemli gol kozu Sokol Cikalleshi'nin sakatlığından dolayı Ege derbisinde görev alamayacağı bildirilirken, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Ergin'e 11'de şans vereceği ifade edildi. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, Akhisarspor'da sadece 4 maça çıktı. Geride kalan 11 haftada hiç 11'de şans bulamayan Ergin 130 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Akhisarspor'da Ergin Keleş'e gün doğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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