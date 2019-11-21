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21 Kasım 2019, Perşembe
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Akhisarspor'da 'e gün doğdu

Akhisarspor'da Ergin Keleş'e gün doğdu

1'inci Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da tecrübeli golcü 'e hazır ol emri geldi.

Takımın önemli gol kozu Sokol Cikalleshi'nin sakatlığından dolayı Ege derbisinde görev alamayacağı bildirilirken, teknik direktör 'ın Ergin'e 11'de şans vereceği ifade edildi. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, Akhisarspor'da sadece 4 maça çıktı. Geride kalan 11 haftada hiç 11'de şans bulamayan Ergin 130 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.

  1. 21.11.2019
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