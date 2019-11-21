Menemenspor'da Laleci'den taraftara çağrı
TFF 1'inci Lig'de pazar günü konuk edeceği Balıkesirspor'u yenip Play-Off hattına yerleşmeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci taraftara çağrıda bulundu.
İlçe Stadı'nı dolu görmek istediklerini belirten genç teknik adam, "Yönetim, oyuncular ve teknik ekip Menemen'i en iyi şekilde temsil edebilmek için adeta tek yürek oldu. Çok emekler veriliyor. Özellikle futbolcularımız desteğin en güzelini hak ediyor. Pazar günü tribünlerimizi tıklım tıklım görmeyi umut ediyorum. Taraftarımızla bütünleşip Balıkesirspor'u da yeneceğiz. Bu camia iyi yerlere gelecek. Ancak taraftarımızın gücünü hissetmeliyiz" dedi. Karşılaşmanın biletleri VIP 30, batı tribün 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Menemenspor'da Laleci'den taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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