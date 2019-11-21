Menemenspor'da Laleci'den taraftara çağrı

İlçe Stadı'nı dolu görmek istediklerini belirten genç teknik adam, "Yönetim, oyuncular ve teknik ekip Menemen'i en iyi şekilde temsil edebilmek için adeta tek yürek oldu. Çok emekler veriliyor. Özellikle futbolcularımız desteğin en güzelini hak ediyor. Pazar günü tribünlerimizi tıklım tıklım görmeyi umut ediyorum. Taraftarımızla bütünleşip Balıkesirspor'u da yeneceğiz. Bu camia iyi yerlere gelecek. Ancak taraftarımızın gücünü hissetmeliyiz" dedi. Karşılaşmanın biletleri VIP 30, batı tribün 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi.