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22 Kasım 2019, Cuma
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Menemenspor'da Laleci'den taraftara çağrı

Menemenspor'da Laleci'den taraftara çağrı

1'inci Lig'de pazar günü konuk edeceği 'u yenip Play-Off hattına yerleşmeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci taraftara çağrıda bulundu.

İlçe Stadı'nı dolu görmek istediklerini belirten genç teknik adam, "Yönetim, oyuncular ve teknik ekip Menemen'i en iyi şekilde temsil edebilmek için adeta tek yürek oldu. Çok emekler veriliyor. Özellikle futbolcularımız desteğin en güzelini hak ediyor. Pazar günü tribünlerimizi tıklım tıklım görmeyi umut ediyorum. Taraftarımızla bütünleşip 'u da yeneceğiz. Bu camia iyi yerlere gelecek. Ancak taraftarımızın gücünü hissetmeliyiz" dedi. Karşılaşmanın biletleri VIP 30, batı tribün 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi.

  1. 22.11.2019
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