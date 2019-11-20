TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16, ve 17. haftada oynanacak karşılaşmaların müsabaka takvimini resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:
13. HAFTA
29 KASIM CUMA:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
30 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 ARALIK PAZAR:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
2 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)
14. HAFTA
6 ARALIK CUMA:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)
15. HAFTA
13 ARALIK CUMA:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
14 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
15 ARALIK PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16. HAFTA
20 ARALIK CUMA:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)
22 ARALIK PAZAR:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
23 ARALIK PAZARTESİ
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
17. HAFTA
27 ARALIK CUMA:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 ARALIK PAZAR:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisar (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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