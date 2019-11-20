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20 Kasım 2019, Çarşamba
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TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16, ve 17. haftada oynanacak karşılaşmaların müsabaka takvimini resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların maç programı belli oldu.

yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:

13. HAFTA

29 KASIM CUMA:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt )

30 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor ()

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak )

1 ARALIK PAZAR:

14.00 Ümraniyespor-Akhisarspor ()

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor ()

2 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Balıkesirspor-Hatayspor ()

14. HAFTA

6 ARALIK CUMA:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni )

7 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor ( Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova )

16.30 Bursaspor-Giresunspor ()

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

15. HAFTA

13 ARALIK CUMA:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 ARALIK PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16. HAFTA

20 ARALIK CUMA:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 ARALIK PAZAR:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 ARALIK PAZARTESİ

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

17. HAFTA

27 ARALIK CUMA:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 ARALIK PAZAR:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisar (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

  1. 20.11.2019
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