TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:

13. HAFTA

29 KASIM CUMA:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 ARALIK PAZAR:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

14. HAFTA

6 ARALIK CUMA:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

7 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

15. HAFTA

13 ARALIK CUMA:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 ARALIK PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16. HAFTA

20 ARALIK CUMA:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 ARALIK PAZAR:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 ARALIK PAZARTESİ

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

17. HAFTA

27 ARALIK CUMA:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 ARALIK PAZAR:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisar (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)