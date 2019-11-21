Dadaşlar Es-Es’e hazır
TFF 1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Erzurumspor, Eskişehir'de mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımdaki moral-kondisyonun iyi olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. İnşallah, taraftarlarımızla Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşıyacağız" dedi.
TFF 1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Erzurumspor, Eskişehir'de mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımdaki moral-kondisyonun iyi olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. İnşallah, taraftarlarımızla Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşıyacağız" dedi.
TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, pazartesi günü Altınordu karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda son 19 maçı kazanamayan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Adana'da buna da bir son vermenin zamanı geldi" dedi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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