Dadaşlar Es-Es’e hazır

TFF 1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Erzurumspor, Eskişehir'de mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımdaki moral-kondisyonun iyi olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. İnşallah, taraftarlarımızla Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşıyacağız" dedi.

TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, pazartesi günü Altınordu karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda son 19 maçı kazanamayan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Adana'da buna da bir son vermenin zamanı geldi" dedi.