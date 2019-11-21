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21 Kasım 2019, Perşembe
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Dadaşlar Es-Es’e hazır

Dadaşlar Es-Es’e hazır

1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen , 'de mutlak galibiyet hedefliyor. , takımdaki moral-kondisyonun iyi olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. İnşallah, taraftarlarımızla Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşıyacağız" dedi.

1. Lig'de 5 maçtır yenilmeyen , 'de mutlak galibiyet hedefliyor. , takımdaki moral-kondisyonun iyi olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. İnşallah, taraftarlarımızla Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşıyacağız" dedi.

TFF 1. Lig'de çıkışa geçen 'da Teknik Direktör Osman Özköylü, pazartesi günü Altınordu karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda son 19 maçı kazanamayan Giresunspor'da Teknik Direktör , "'da buna da bir son vermenin zamanı geldi" dedi.

  1. 21.11.2019
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