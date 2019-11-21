TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 KASIM PAZAR:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 KASIM PAZARTESİ:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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