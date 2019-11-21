TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 12. hafta yarın ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 5 Ocak Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.00 -Giresunspor (5 Ocak )

23 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ( Yeni)

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü ( Büyükşehir Belediye)

24 KASIM PAZAR:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Altay ( Akhisar)

25 KASIM PAZARTESİ:

19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova )

  1. 22.11.2019
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