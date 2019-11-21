Altınordu'da Ravil Tagir telaşı
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da genç stoper Ravil'in durumu belirsizliğini koruyor. Balıkesirspor deplasmanında maçtan önce ısınırken dizinden sakatlanarak son anda kadrodan çıkarılan 16 yaşındaki savunmacı milli maç nedeniyle lige verilen arada fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Takımla idmanlara bugün başlayan Ravil kısa süre içinde idman eksiğini kapatmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'da da forma giyemeyen genç defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altınordu'da sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Kazakistan asıllı Ravil Tagir, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Altınordu'da Ravil Tagir telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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