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22 Kasım 2019, Cuma
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Altınordu'da telaşı

Altınordu'da Ravil Tagir telaşı

1'inci Lig'de pazartesi günü evinde 'la karşılaşacak Altınordu'da genç stoper Ravil'in durumu belirsizliğini koruyor. deplasmanında maçtan önce ısınırken dizinden sakatlanarak son anda kadrodan çıkarılan 16 yaşındaki savunmacı milli maç nedeniyle lige verilen arada fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Takımla idmanlara bugün başlayan Ravil kısa süre içinde idman eksiğini kapatmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle 'da da forma giyemeyen genç defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altınordu'da sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan asıllı , ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

  1. 22.11.2019
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