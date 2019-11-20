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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Osmangazi’den ’a loca desteği

Osmangazi’den Bursaspor’a loca desteği

, maddî sıkıntı içinde olan ve yeniden ’e dönmek için mücadele veren ’a destek olmak maksadıyla loca kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulübe loca alınarak destek olunması yönündeki teklif 'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti. Meclis kararının ardından Başkanı ve Kulübü Başkanı arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndan loca kiralanmasına dâir bir protokol imzalandı.

Hep birlikte şehrin takımına sahip çıkılması gerektiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Şampiyon takımımız Bursaspor'u inşallah en kısa zamanda hak ettiği yerlerde görürüz. Biz güçlü bir Bursaspor için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü, Bursaspor bu şehrin en güçlü markası. Bu markanın değerini artırmak için bütün Bursa elinden gelenin en iyisini ortaya koymalı. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, "Başkanımız her zaman destek veriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor zamanda bize maddeten ve mânenen güç veriyorlar. Zaten önemli olan iyi günde olduğu gibi kötü gününde de takımın arkasında olmak. Tekrar 'e çıkarak orada kalıcı olmak istiyoruz. En kısa sürede ait olduğumuz yere çıkarak bize verilen desteği karşılıksız bırakmamak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 20.11.2019
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