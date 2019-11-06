Bursaspor'da hedef Süper Lig

Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan, TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 içerisinde bitirip Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti. Erdoğan: "Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig'e tırmanmak istiyoruz" dedi.
Bu şehirlerde futbolu insanların yoğun bir şekilde yaşadığını aktaran Erdoğan, "Eleştirilere olumlu bakıyoruz. Yegane amacımız, süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig'e çıkması. Her şeye açığız. Taraftarlarımızı da bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamaya davet ediyorum. Stadyumda verdikleri desteği sürdürmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, son yılın en büyük futbol trendinin savunma olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Artık herkes savunma yapmaya başladı. Her takım topun arkasına geçiyor. O gün iyi uyanan, kahvaltısını iyi yapan takımlar, mücadeleyi iyi götürüyor. Ligde bir maçlık bantta 9 takım var. Bursaspor olarak yegane amacımız, bu bandın üst sıralarında yer almak. Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig'e tırmanmak istiyoruz. Psikolojik olarak çok fazla kopma yaşamamak lazım, ligde değişkenler çok fazla. Bugün ilk 8'deki takımlar, hafta sonu birbirleriyle oynayacak. Ne yapıp edip doğru oyun planıyla, doğru konsantrasyonla Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Balıkesirspor maçının telafisini de bu şekilde yapacağız, benim takıma inancım sonsuz. Takımın da havası gayet iyi, şehrin de desteğini görüyorum."
- 06.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Bursaspor'da hedef Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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