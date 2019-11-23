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23 Kasım 2019, Cumartesi
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üst sıralar için avantaj sağladı

Bursaspor üst sıralar için avantaj sağladı

1’inci Lig’in 12’nci haftasında , taraftarı önünde ağırladığı ’nü 41’inci dakikada ’ın kaydettiği golle yendi. Bu sonucun ardından puanını 20’ye çıkaran Bursa temsilcisi, haftaya bir puan gerisinde girdiği rakibinin de önüne geçerek üst sıralar için avantaj sağladı.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkaran Bursa temsilcisi, haftaya bir puan gerisinde girdiği rakibinin de önüne geçerek üst sıralar için avantaj sağladı.

9'uncu dakikada gole yaklaştı. Kendi yarı alanından pasla birlikte çıkan konuk ekipte Cem Ekinci'nin ceza sahası sağ yan çizgisinden içeriye doğru yerden çevirdiği topu kontrol eden Famoussa Kone dönerek vuruşunu yaptı. Ancak açıyı iyi daraltan kaleci ayaklarıyla topu çeldi. Pozisyonun devamında Levy Clement Madinda'nın vuruşunda savunma topa ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
16'ncı dakikada bu kez gole yaklaştı. 'ın pası sonrası altıpas çizgsine yakın bir noktadan Kubilay Kanatsızkuş'un topu yere de sektirerek vuruşunu yaparken, kaleci dokunuşuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

41'inci dakikada Bursaspor golü buldu. Organize gelişen atakta sağ kanattan Burak Kapacak'ın ceza sahası içerisine doğru yaptığı ortada topa iyi yükselen , kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından filelere gönderdi: .
45'inci dakikada Keçiörengücü sağ kanattan köşe vuruşu kullanırken, ceza sahası içerisinde 'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba, soluna gelen topu çelmeyi başardı.

56'ncı dakikada savunma arkasına sarkan Burak Kapacak aldığı pasla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın vuruşunda kaleci Metin Uçar topa iki hamlede sahip oldu.

89'uncu dakikada Keçiörengücü beraberlik fırsatından yararlanamadı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte seken topa Samet Akaydın kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden soluna gelen topu uçarak çelen Çağlar Şahin Akbaba, kritik bir kurtarışa imza atarken, akabinde savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 23.11.2019
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