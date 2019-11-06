Frutti Extra Bursaspor Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi.

Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım'da da birçok kez forma giyen oyuncuyu 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu.