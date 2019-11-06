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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

Frutti Extra Bursaspor Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan , kadrosunu güçlendirdi.

Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, , Bandırma BK, ve formalarını giydi.

da A 'da da birçok kez forma giyen oyuncuyu 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu.

  1. 06.11.2019
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