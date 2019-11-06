Frutti Extra Bursaspor Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı
ING Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi.
Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi.
Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım'da da birçok kez forma giyen oyuncuyu 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu.
- 06.11.2019
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Trabzon'dan kural hatası itirazı
Toplam 1
Yorum
das Evet kesinlikle kural hatasu bu.Hakem hatası diye geçiştirilemez.
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
Ersun hoca vizyon sağ bek isla sol bek dirar kurtarıcı alper potuk!! a.cebrail nerde, diğer çocuklar oğuzkaan mıydı dğerinin adı neydi merih miydi?
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
40 yıllık Fenerli Yeni bir gökhan gönül bulmak yerine dirarla, ıslayla devam kararı; hayat her mecrada tercihlerden ibaret...
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