MHK'den flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?  - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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MHK'den flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?

MHK'den flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?

() resmi internet sitesinden lig kapsamında 11. hafta programlarını duyurdu. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 11. hafta maçları 8, 9 ve 10 Kasım'da; TFF 1. Lig 11. hafta maçları 8, 9 ve 10 Kasım'da; TFF 2. Lig 12. hafta maçları 9 ve 10 Kasım'da; TFF 3. Lig 12. hafta maçları 9 ve 10 Kasım'da oynanacak. Açıklanan programda 10. haftada oynanan, - maçında verdiği kararlarla gündeme oturan 'e yine görev verilirken Trabzonspor-Göztepe maçındaki skandal performansı sonrası 'a görev çıkmadı.

'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. 'nun resmi internet sitesinden açıklanan atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Kasım Cuma:
20.30 -Kasımpaşa:

9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya : Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor:
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI...

Ligin 10. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler vermediği penaltı pozisyonları çok konuşulmuştu... Bu gibi durumlarda tartışmaların odağındaki hakemler, geçmiş zamanlarda MHK tarafından belirli bir süre dinlendirildi. Bu kez durum farklı! Arda Kardeşler, 10 Kasım'da oynanacak Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin orta hakemi olarak düdük çalacak.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında ne olmuştu?

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Süper Lig'de Kayserispor'a deplasmanda tek golle mağlup olan Fenerbahçe, ikinci yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, ceza sahasında topa kafa vurdu. Ancak top, Levent Gülen'den döndü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Levent Gülen'in topu elle kestiğini belirttiler. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.

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AYDINUS'A GÖREV YOK!

Trabzonspor-Göztepe maçında ise bardağı taşıran kararlara imza atan 'a MHK tarafından 11. hafta programında görev çıkmadı. Fırat Aydınus son olarak görev almıştı. Tecrübeli hakem, bu karşılaşmada verdiği skandal kararlarla büyük tepki çekmişti. Aydınus, Göztepeli Jerome'nin Sosa'nın bileğine bastığı pozisyonda kırmızı kartı es geçti. Titi'nin Sörloth'un ayağına bastığı pozisyonda da penaltı noktasını göstermeyen Aydınus'a büyük tepki gösterilmişti.

Bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor sosyal medyada Trabzonspor aleyhinde yapılan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak hem MHK'yi hem de 'yi göreve davet etmişti.

  1. 06.11.2019
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