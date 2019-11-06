MHK'den flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden lig kapsamında 11. hafta programlarını duyurdu. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta maçları 8, 9 ve 10 Kasım'da; TFF 1. Lig 11. hafta maçları 8, 9 ve 10 Kasım'da; TFF 2. Lig 12. hafta maçları 9 ve 10 Kasım'da; TFF 3. Lig 12. hafta maçları 9 ve 10 Kasım'da oynanacak. Açıklanan programda 10. haftada oynanan, Kayserispor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla gündeme oturan Arda Kardeşler'e yine görev verilirken Trabzonspor-Göztepe maçındaki skandal performansı sonrası Fırat Aydınus'a görev çıkmadı.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI...
Ligin 10. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler vermediği penaltı pozisyonları çok konuşulmuştu... Bu gibi durumlarda tartışmaların odağındaki hakemler, geçmiş zamanlarda MHK tarafından belirli bir süre dinlendirildi. Bu kez durum farklı! Arda Kardeşler, 10 Kasım'da oynanacak Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin orta hakemi olarak düdük çalacak.
Kayserispor-Fenerbahçe maçında ne olmuştu?
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Süper Lig'de Kayserispor'a deplasmanda tek golle mağlup olan Fenerbahçe, ikinci yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, ceza sahasında topa kafa vurdu. Ancak top, Levent Gülen'den döndü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Levent Gülen'in topu elle kestiğini belirttiler. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.
AYDINUS'A GÖREV YOK!
Trabzonspor-Göztepe maçında ise bardağı taşıran kararlara imza atan Fırat Aydınus'a MHK tarafından 11. hafta programında görev çıkmadı. Fırat Aydınus son olarak görev almıştı. Tecrübeli hakem, bu karşılaşmada verdiği skandal kararlarla büyük tepki çekmişti. Aydınus, Göztepeli Jerome'nin Sosa'nın bileğine bastığı pozisyonda kırmızı kartı es geçti. Titi'nin Sörloth'un ayağına bastığı pozisyonda da penaltı noktasını göstermeyen Aydınus'a büyük tepki gösterilmişti.
Bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor sosyal medyada Trabzonspor aleyhinde yapılan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak hem MHK'yi hem de TFF'yi göreve davet etmişti.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
MHK'den flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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