Galatasaray'a büyük müjde! Madrid maçı öncesi...
Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'in konuğu oluyor. İlk üç maçta galibiyetle tanışamayan ve yalnızca bir puanı bulunan Galatasaray, bu arenada gol sevinciyle de tanışamadı. Real Madrid karşısında puan ya da puanlar kazanarak Avrupa'daki şansını devam ettirmek isteyen Galatasaray'a, dev maç öncesi büyük müjde geldi. İşte Real Madrid maçı yaşanan bu gelişme, maçla ilgili bilinmesi gerekenler, istatistikler ve muhtemel 11'ler...
6 Kasım 2019 Çarşamba 14:08
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi.
Bir puanı bulunan sarı kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu.