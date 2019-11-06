Galatasaray'a büyük müjde! Madrid maçı öncesi...

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'in konuğu oluyor. İlk üç maçta galibiyetle tanışamayan ve yalnızca bir puanı bulunan Galatasaray, bu arenada gol sevinciyle de tanışamadı. Real Madrid karşısında puan ya da puanlar kazanarak Avrupa'daki şansını devam ettirmek isteyen Galatasaray'a, dev maç öncesi büyük müjde geldi. İşte Real Madrid maçı yaşanan bu gelişme, maçla ilgili bilinmesi gerekenler, istatistikler ve muhtemel 11'ler...

6 Kasım 2019 Çarşamba 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





