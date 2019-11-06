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Fatih Terim'den transfer itirafı! "Onu takımımda isterim"
Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada aldığı 1 puanla grupta son sırada bulunan Galatasaray, bu gece oldukça kritik bir karşılaşmada Real Madrid'in konuğu olacak. Sarı-Kırmızılılarda hedef bu maçtan puan ya da puanlar çıkartarak Avrupa iddiasını sürdürmek... Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi transfer itirafında bulundu ve takımda görmek istediği futbolcuyu açıkladı...
6 Kasım 2019 Çarşamba 09:59
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Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında bu gece RealMadrid ile deplasmanda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenilmişti.
Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, an itibariyle grubun son sırasında bulunuyor.
Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.