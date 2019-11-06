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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'da 4 yıldız kadroda yok

Trabzonspor'da 4 yıldız kadroda yok

'un 'nde oynayacağı maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Pereira, Sturridge, Obi Mikel kafilede yer almadı. Bordo-mavili ekipte, bu isimler dışında Adulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin de uzun zamandır sakatlıkları bulunuyor.

'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın C Grubu'nda oynayacağı maçı kamp kadromuz belli oldu.

Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

KAĞAN MORADAOĞLU

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

IVANILDO FERNANDES

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

DOĞAN ERDOĞAN

AHMET CANBAZ

KEREM BAYKUŞ

DONIS AVDIJAJ

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

FIRATCAN ÜZÜM

ALEXANDER SORLOTH

MUHAMMET AKPINAR"

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 13:35
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