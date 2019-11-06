Trabzonspor'da 4 yıldız kadroda yok
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Krasnodar maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Pereira, Sturridge, Obi Mikel kafilede yer almadı. Bordo-mavili ekipte, bu isimler dışında Adulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin de uzun zamandır sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Takımımızın UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Krasnodar maçı kamp kadromuz belli oldu.
Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
KAĞAN MORADAOĞLU
MAJID HOSSEINI
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
IVANILDO FERNANDES
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
FILIP NOVAK
ABDURRAHİM DURSUN
DOĞAN ERDOĞAN
AHMET CANBAZ
KEREM BAYKUŞ
DONIS AVDIJAJ
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
FIRATCAN ÜZÜM
ALEXANDER SORLOTH
MUHAMMET AKPINAR"
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 13:35
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Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Toplam 1
Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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