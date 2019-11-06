Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rusya deplasmanında oynayacağı Krasnodar maç için Krasnodar kentine geldi. Trabzon'dan özel uçak hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı.
6 Kasım 2019 Çarşamba 17:02 Güncelleme: 06.11.2019 17:09
Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rusya deplasmanında oynayacağı Krasnodar maç için Krasnodar kentine geldi.

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Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzon'dan özel uçak ile havalanan bordo-mavili kafile yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı.

Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan kafileyi havalimanda az sayıda taraftar bekledi. Taraftarlar, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzonspor, saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ünal Karaman da antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da
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