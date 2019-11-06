Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rusya deplasmanında oynayacağı Krasnodar maç için Krasnodar kentine geldi. Trabzon'dan özel uçak hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı.
6 Kasım 2019 Çarşamba 17:02
Güncelleme: 06.11.2019 17:09
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rusya deplasmanında oynayacağı Krasnodar maç için Krasnodar kentine geldi.
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Trabzon'dan özel uçak ile havalanan bordo-mavili kafile yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı.
Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan kafileyi havalimanda az sayıda taraftar bekledi. Taraftarlar, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor, saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ünal Karaman da antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.