Ünal Karaman Trabzonspor'da tarih yazıyor

1974-75 sezonundan bu yana Türkiye'nin en üst ligi, bugünkü adıyla Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un 45 yıllık lig serüveninde, 30 farklı teknik adam görev aldı. Şu anda görevde bulunan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri maça çıkan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasını elde eden isimlerden oldu.

Trabzonspor'un başında 45 lig maçına çıkan Karaman, 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 82 puan toplayarak 1.82'lik puan ortalamasını yakaladı. Karaman, daha önce bordo-mavili takımda görev alan Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan'ın ardından en yüksek puan ortalamasını elde eden teknik adam oldu.

İLK SIRADA YILMAZ VURAL VAR

Bugüne kadar Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde en yüksek puan ortalamasına sahip olan teknik direktörlerin başında ise Yılmaz Vural yer alıyor. Bordo-mavili takımın başında 23 maça çıkan Vural, 15 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 49 puan toplayarak 2.13 puan ortalaması elde etti. Yılmaz Vural'ı 283 lig maçında 168 galibiyet, 61 beraberlik, 54 mağlubiyetle 565 puan toplayan ve 2 puan ortalamasına erişen Şenol Güneş takip ederken; Urbain Braems 64 lig maçında 36 galibiyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet, 123 puan ve 1.92 puan ortalaması; Georges Leekens 34 lig maçında 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet, 65 puan ve 1.91 puan ortalaması; Ziya Doğan 68 maç, 38 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet, 129 puan ve 1.90 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörlerin çıktıkları lig maçı sayıları, aldıkları sonuç, topladıkları puan ve elde ettikleri puan ortalamaları ise şöyle:

Şükrü Ersoy 13 maç 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet 22 puan 1.69 puan ortalaması

İlyas Akçay 7 maç 1 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet 7 puan 1.00 puan ortalaması

Jürgen Sundermann 26 maç 10 galibiyet 9 beraberlik 7 mağlubiyet 29 puan 1.5 puan ortalaması

Metin Türel 26 maç 11 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet 39 puan 1.5 puan ortalaması

Werner Biskup 3 maç 2 galibiyet 1 mağlubiyet 6 puan 2.00 puan ortalaması

Urbain Braems 64 maç 36 galibiyet 15 beraberlik 13 mağlubiyet 123 puan 1.92 puan ortalaması

Georges Leekens 34 maç 18 galibiyet 11 beraberlik 5 mağlubiyet 65 puan 1.91 puan ortalaması

Yılmaz Vural 23 maç 15 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet 49 puan 2.13 puan ortalaması

Özkan Sümer 132 maç 64 galibiyet 47 beraberlik 21 mağlubiyet 239 puan 1.81 puan ortalaması

Ali Kemal Denizci 10 maç 5 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet 18 puan 1.80 puan ortalaması

Gordon Milne 34 maç 17 galibiyet 7 beraberlik 10 mağlubiyet 58 puan 1.71 puan ortalaması

Ahmet Suat Özyazıcı 309 maç 147 galibiyet 106 beraberlik 51 mağlubiyet 547 puan 1.77 puan ortalaması

Giray Bulak 39 maç 19 galibiyet 9 beraberlik 11 mağlubiyet 66 puan 1.69 puan ortalaması

Hans-Peter Briegel 23 maç 7 galibiyet 5 beraberlik 11 mağlubiyet 26 puan 1.13 puan ortalaması

İhsan Derelioğlu 3 maç 2 galibiyet 1 beraberlik 7 puan 2.33 puan ortalaması

Samet Aybaba 48 maç 21 galibiyet 16 beraberlik 11 mağlubiyet 79 puan 1.65 puan ortalaması

Turgay Semercioğlu 5 maç 2 galibiyet 3 mağlubiyet 6 puan 1.2 puan ortalaması

Sebastiao Lazaroni 4 maç 1 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet 4 puan 1.00 puan ortalaması

Ziya Doğan 68 maç 38 galibiyet 15 beraberlik 15 mağlubiyet 129 puan 1.90 puan ortalaması

Hugo Bross 13 maç 5 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet 18 puan 1.38 puan ortalaması

Tolunay Kafkas 15 maç 7 galibiyet 1 beraberlik 7 mağlubiyet 22 puan 1.47 puan ortalaması

Mustafa Reşit Akçay 20 maç 8 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet 29 puan 1.45 puan ortalaması

Vahid Halilhodzic 34 maç 13 galibiyet 11 beraberlik 10 mağlubiyet 50 puan 1.47 puan ortalaması

Shota Arveladze 11 maç 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet 14 puan 1.27 puan ortalaması

Hami Mandıralı 29 maç 11 galibiyet 7 beraberlik 11 mağlubiyet 40 puan 1.38 puan ortalaması

Rıza Çalımbay 26 maç 13 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet 46 puan 1.77 puan ortalaması

Ersun Yanal 120 maç 55 galibiyet 29 beraberlik 36 mağlubiyet 194 puan 1.61 puan ortalaması

Ünal Karaman 45 maç 23 galibiyet 13 beraberlik 9 mağlubiyet 82 puan 1.82 puan ortalaması

Şenol Güneş 283 maç 168 galibiyet 61 beraberlik 54 mağlubiyet 565 puan 2.00 puan ortalaması