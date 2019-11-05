Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

, karşısında 1 puanla ayrılıp, sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı. Yeşil-beyazlılar böylece, sezonundaki en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlama şansını gerçekleştiremedi.

1. Lig'de Timsah, dün sahasında 'u ağırladı. Kritik mücadelede yeşil-beyazlılar, Balıkesir temsilcisi ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan , bu beraberlikle sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı. Sahasında yenilmezlik unvanını koruyan Timsah, sezonundaki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayamadı.

ÖZER CEZALI

Öte yandan tecrübeli futbolcu , maçın hakemine yaptığı itiraz sonrası gördüğü ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak müsabakasında forma giyemeyecek. Özer bu sezon BB , Altay ve Ümraniyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.

  1. 05.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN