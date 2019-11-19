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19 Kasım 2019, Salı
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Demirspor'da Stokes

Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da bırakıldı. Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu 'in bırakıldığı belirtildi.

  1. 19.11.2019
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