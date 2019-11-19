Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Anthony Stokes kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.