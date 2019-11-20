Mehmet Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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: Yeniden galibiyet serisi başlayacak

Mehmet Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak

1'inci Lig'de son 3 maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılıp zirvenin gerisinde kalan Akhisarspor, pazar günü sahasında oynayacağı karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyor.

Teknik direktör milli maç arasında çok yoğun tempoda idman yaptıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, 'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İç sahada iyi futbolumuz ve yenilmeme serimiz var. Buna devam etmek istiyoruz. Altay maçını kazanıp seriler başlatmalıyız.

Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Evimizdeki iyi oyunumuzu Altay karşısında 3 puanla süslemeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Takımdaki son durum hakkında da bilgiler veren Mehmet Altıparmak, "Sokol Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlığı var. Onlar dışında eksik bulunmuyor. Kadroda 25 oyuncumuz var ve herkes oynayabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.

  1. 20.11.2019
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