Mehmet Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak
TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılıp zirvenin gerisinde kalan Akhisarspor, pazar günü sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyor.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak milli maç arasında çok yoğun tempoda idman yaptıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Altay'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İç sahada iyi futbolumuz ve yenilmeme serimiz var. Buna devam etmek istiyoruz. Altay maçını kazanıp seriler başlatmalıyız.
Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Evimizdeki iyi oyunumuzu Altay karşısında 3 puanla süslemeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Takımdaki son durum hakkında da bilgiler veren Mehmet Altıparmak, "Sokol Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlığı var. Onlar dışında eksik bulunmuyor. Kadroda 25 oyuncumuz var ve herkes oynayabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2019
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Mehmet Altıparmak: Yeniden galibiyet serisi başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.