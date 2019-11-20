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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Altınordu'da altyapıdan takviye

Altınordu'da altyapıdan takviye

Altınordu’da bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha Takır’ın ardından Akademisi patentli bir genç daha A takım kadrosuna dahil edildi. Altyapıdaki eğitimini tamamlayan 2001 doğumlu , alkışlarla A takıma uğurlandı.

Yerleşkesi'nde idari, teknik kadro, personel ve arkadaşları ile vedalaşan, kapılara kadar alkışlarla yolcu edilen genç oyuncuya özel bir mezuniyet diploması verildi. Başkan ise genç oyuncuyu telefonla uğurladı.

"Tek hayalim, Avrupa'nın en büyük beş liginde evlatlarımızı görmek" vurgusu yapan Başkan Özkan, "Akademide ilk kez bir diploma töreni düzenliyoruz. Çünkü , devre arası gelmeden seçilerek gerçekten sıra dışı bir iş başardı. Muzaffer için hayat şimdi başlıyor. Sizlerin de önünde en az 15 yıl sürecek bir yaşantısı var. ve Çağlar Söyüncü gibi işinize odaklanır ve kendinizi geliştirirseniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA OYNADIĞIMIZ MAÇLARIN PAYI BÜYÜK"

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Muzaffer ise "Pazar günü ile oynadığımız maçın ardından çok hızlı bir süreçle A takıma yükselmek beni çok heyecanlandırdı. Önümde yepyeni bir yol açıldı. Önce burada başarılı olmak, ardından da Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyorum. Bugün bu noktaya ulaştıysam bunda yurt dışında oynadığımız maçların payı da çok büyük. Akademideki arkadaşlarıma tek tavsiyem çalışmalarıdır" dedi.

Torbalı'dan kısa bir yolculukla Kuşadası'ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi'ne geçen Muzaffer, tesis kapısında CEO Barış Orhunbilge kucaklayarak karşıladı. "Başkanımız, bu sezon için özkaynak futbolcularımızın A takımdaki oynama sürelerinin yüzde 50 olacağını vurgulamıştı. Bu yolda ilerliyoruz. Muzaffer gençliği, enerjisi ve kalitesiyle A takımımıza çok şey katacaktır. Akademide daha bir çok oyuncu bu yoldan geçmek için heyecanla bekliyor" yorumu yaptı.

  1. 20.11.2019
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