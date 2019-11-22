Lider çok hırslı
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, “Diğer maçlara oranla İstanbulspor önünde inşallah daha pozitif, hırslı ve istekli bir oyunla galibiyet alırız” dedi.
TFF 1. Lig'de Karagümrük'ün 2 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, evindeki İstanbulspor maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen bordo-beyazlılarda teknik direktör Bayram Toysal, milli maç aranın moral-kondisyon açısından çok iyi geçtiğini söyledi. Toysal, İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet alıp taraftara armağan etmek istediklerini belirtti.
SAVUNMAYA BASİT GOL UYARISI
Bayram Toysal, İstanbulspor maçının zor bir maç olacağının altını çizerek, özellikle defans hattını uyardı. Genç hoca, "İstanbulspor maçı zor geçecek. Göreve geldikten sonra son olarak oynadığımız Adana Demirspor ve Altay maçlarında yediğimiz basit golleri yemeyeceğiz ve o tarz pozisyonlara müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maçta daha pozitif, hırslı ve istekli oyunla inşallah güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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