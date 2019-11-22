Lider çok hırslı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Lider çok hırslı

Lider çok hırslı

Lider çok hırslı

Hatayspor Teknik Direktörü , “Diğer maçlara oranla İstanbulspor önünde inşallah daha pozitif, hırslı ve istekli bir oyunla galibiyet alırız” dedi.

1. Lig'de Karagümrük'ün 2 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, evindeki İstanbulspor maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen bordo-beyazlılarda , milli maç aranın moral-kondisyon açısından çok iyi geçtiğini söyledi. Toysal, İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet alıp taraftara armağan etmek istediklerini belirtti.

SAVUNMAYA BASİT GOL UYARISI

Bayram Toysal, İstanbulspor maçının zor bir maç olacağının altını çizerek, özellikle defans hattını uyardı. Genç hoca, "İstanbulspor maçı zor geçecek. Göreve geldikten sonra son olarak oynadığımız ve Altay maçlarında yediğimiz basit golleri yemeyeceğiz ve o tarz pozisyonlara müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maçta daha pozitif, hırslı ve istekli oyunla inşallah güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider çok hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN