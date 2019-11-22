Lider çok hırslı

TFF 1. Lig'de Karagümrük'ün 2 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, evindeki İstanbulspor maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen bordo-beyazlılarda teknik direktör Bayram Toysal, milli maç aranın moral-kondisyon açısından çok iyi geçtiğini söyledi. Toysal, İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet alıp taraftara armağan etmek istediklerini belirtti.

SAVUNMAYA BASİT GOL UYARISI

Bayram Toysal, İstanbulspor maçının zor bir maç olacağının altını çizerek, özellikle defans hattını uyardı. Genç hoca, "İstanbulspor maçı zor geçecek. Göreve geldikten sonra son olarak oynadığımız Adana Demirspor ve Altay maçlarında yediğimiz basit golleri yemeyeceğiz ve o tarz pozisyonlara müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maçta daha pozitif, hırslı ve istekli oyunla inşallah güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.