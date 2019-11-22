Akhisarspor deplasmanında kötü gidişata son vermek isteyen Altay'da Yunan orta saha Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.
Akhisarspor deplasmanında kötü gidişata son vermek isteyen Altay'da Yunan orta saha Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun Akhisarspor karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
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Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Altay’da Tatos krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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