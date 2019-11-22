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22 Kasım 2019, Cuma
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’da krizi

Altay’da Tatos krizi

 deplasmanında kötü gidişata son vermek isteyen 'da Yunan orta saha 'un kasığında hissetmesi keyifleri kaçırdı.

deplasmanında kötü gidişata son vermek isteyen 'da Yunan orta saha 'un kasığında hissetmesi keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun Akhisarspor karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

  1. 22.11.2019
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