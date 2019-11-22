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22 Kasım 2019, Cuma
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’da Törenci aday

Eskişehirspor’da Törenci aday

Sıkıntılı bir dönemden geçen 'da Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu.

Sıkıntılı bir dönemden geçen 'da Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu. İş adamı Talat Törenci, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.

  1. 22.11.2019
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