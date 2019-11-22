Eskişehirspor’da Törenci aday

Sıkıntılı bir dönemden geçen Eskişehirspor'da Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu. İş adamı Talat Törenci, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.