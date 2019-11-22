Eskişehirspor’da Törenci aday
Sıkıntılı bir dönemden geçen Eskişehirspor'da Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu.
Sıkıntılı bir dönemden geçen Eskişehirspor'da Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu. İş adamı Talat Törenci, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Eskişehirspor’da Törenci aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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