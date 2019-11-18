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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Ahmed Mendes Moreira ırkçı taraftarlara en güzel yanıtı sahada verdi

Ahmed Mendes Moreira ırkçı taraftarlara en güzel yanıtı sahada verdi

Avrupa'yı saran ırkçı dalga çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Hollanda'da bir maçında oyuncu Ahmed Mendes Moreira, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Hollanda'da Den Bosch ile Excelsior takımları arasındaki mücadelede ırkçılık futbolun önüne geçti. Mücadelenin ilk yarısında Excelsior takımı oyuncusu Ahmed Mendes Moreira taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kaldı. 24 yaşındaki Moreira ırkçı saldırı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı, sahayı terk etmek istedi. Moreira'yı takım arkadaşları teselli etti.

En güzel cevabı gol atarak verdi Maçın hakemi oyunu durdurarak futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Irkçılara en güzel cevabı yine Excelsior oyuncusu Moreira verdi. Oyunun ikinci yarısında takımının ikinci golünü kaydetti. Golün atan Ahmed Moreira, sevincini kendisine ırkçı saldırıda bulunan taraftarların önünde yaşadı.

Ahmed Mendes Moreira Irkçı taraftarlara böyle cevap verdi!

  1. 18.11.2019
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