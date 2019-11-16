Irkçılık Avrupa'yı sardı! EURO 2020 maçında...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Bükreş'te Romanya ile karşı karşıya gelen İsveç Milli Takımı'nın genç futbolcusu Alexander Isak'a ırkçı tezahüratlarda bulunuldu. (fotomac.com.t / Dış Haberler)
Romanya deplasmanından 3 puanla dönen İsveç, EURO 2020 biletini de cebine koydu. Maçın önüne geçen olay ise 78. dakikada yaşandı.
İsveç'te Marcus Berg'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu Alexander Isak, tribünlerin ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Mücadelenin hakemi ise oyunu kısa süreliğine durdurdu ve stattan uyarı niteliğinde bir anons geçildi.
Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Isak, şu ifadeleri kullandı:
Böyle şeylerin beni etkilemesine izin vermem. En iyisi onları görmezden gelmek. Her zaman böyle aptallar olacaktır. Aradıkları ilgiyi onlara göstermeyeceğim.
- 16.11.2019
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