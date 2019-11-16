Irkçılık Avrupa'yı sardı! EURO 2020 maçında... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Irkçılık Avrupa'yı sardı! maçında...

Irkçılık Avrupa'yı sardı! EURO 2020 maçında...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Bükreş'te Romanya ile karşı karşıya gelen Milli Takımı'nın genç futbolcusu 'a ırkçı tezahüratlarda bulunuldu. (fotomac.com.t / Dış Haberler)

Romanya deplasmanından 3 puanla dönen , biletini de cebine koydu. Maçın önüne geçen olay ise 78. dakikada yaşandı.

İsveç'te Marcus Berg'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu , tribünlerin ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Mücadelenin hakemi ise oyunu kısa süreliğine durdurdu ve stattan uyarı niteliğinde bir anons geçildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Isak, şu ifadeleri kullandı:

Böyle şeylerin beni etkilemesine izin vermem. En iyisi onları görmezden gelmek. Her zaman böyle aptallar olacaktır. Aradıkları ilgiyi onlara göstermeyeceğim.

  1. 16.11.2019
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