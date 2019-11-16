San Marino'dan tarihi gol! ''Sevinçten üke karıştı'' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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San Marino'dan tarihi gol! ''Sevinçten üke karıştı''

EURO 2020 elemeleri I Grubu'nda San Marino ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Mücadele Kazakistan'ın 3-1 lik üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi San Marino 2017'den bu yana ilk defa bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Ev sahibi ekibin attığı bu gol sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İşte sosyal medyada San Marino tepkileri...

16 Kasım 2019 Cumartesi 23:29 Güncelleme: 16.11.2019 23:53
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''

San Marino, Kazakistan'a 3-1 mağlup oldu ancak attığı golle büyük bir hasrete son verdi.

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San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''

San Marino, son olarak 2017 yılında Azerbaycan'a 5-1 yenildiği maçta gol atabilmişti.

San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''

Gol hasretine Kazakistan karşısında son veren San Marino'nun attığı bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar...

San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
San Marino'dan tarihi gol! 'Sevinçten üke karıştı''
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