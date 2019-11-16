San Marino'dan tarihi gol! ''Sevinçten üke karıştı''

EURO 2020 elemeleri I Grubu'nda San Marino ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Mücadele Kazakistan'ın 3-1 lik üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi San Marino 2017'den bu yana ilk defa bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Ev sahibi ekibin attığı bu gol sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İşte sosyal medyada San Marino tepkileri...