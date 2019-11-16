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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Conte'ye mermili mektup gönderdiler

Conte'ye mermili mektup gönderdiler

, ünlü çalıştırıcı 'ye gönderilen ve içerisinde mermi bulunan mektupla sarsıldı. Güvenliğinden endişe eden tecrübeli çalıştırıcıya polis tarafından koruma sağlanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden Inter'i çalıştıran İtalyan teknik adam geçtiğimiz günlerde şoke eden bir olay yaşadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcıyı tehdit etmek için içinde mermi bulunan anonim bir mektup gönderildi. Polisin, deneyimli teknik adamın evinin ve Inter'in antrenman sahasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ifade ediliyor.

Antonio Conte, iki sezon 'yi çalıştırdıktan sonra sezon başında Inter'de göreve başlamıştı. Milano temsilcisi, 12. hafta sonunda topladığı 31 puanla lider 'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.


  1. 16.11.2019
  2. Güncelleme: 16.11.2019 11:35
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