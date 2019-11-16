Conte'ye mermili mektup gönderdiler

Serie A ekiplerinden Inter'i çalıştıran İtalyan teknik adam Antonio Conte geçtiğimiz günlerde şoke eden bir olay yaşadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcıyı tehdit etmek için içinde mermi bulunan anonim bir mektup gönderildi. Polisin, deneyimli teknik adamın evinin ve Inter'in antrenman sahasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ifade ediliyor.

Antonio Conte, iki sezon Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra sezon başında Inter'de göreve başlamıştı. Milano temsilcisi, 12. hafta sonunda topladığı 31 puanla lider Juventus'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



