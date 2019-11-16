Flaş sözler: Merih'in yeri Premier Lig'dir

Vedat İnceefe, Ümit Milli Takım'dan A takıma gidebilecek kalitede 7-8 oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bu başarılarımızın kalıcı olması lazım. Amacımız, uzun süre bekleyip Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil de her 2 senede bir bu organizasyonlarda olmak. Bunun için de gençlere yatırım yapmamız, onları ön plana itmemiz lazım. Artık bir jenerasyon kapanıp yenisi geliyor. Bu jenerasyonu en iyi şekilde adapte etmek gerek. Şenol Güneş hocamız da bu işleri çok iyi yapıyor. Merih Demiral, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü gibi genç oyuncular var. Bu isimlerin hepsi A Milli Takım'ı hak ediyor. Ümit Milli Takımımızda arkalarından gelecek daha 7-8 oyuncu var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Kulüplerinde oynamaları lazım ki hoca bunları milli takıma davet ettiğinde en iyi verimi alabilsin.