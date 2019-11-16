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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Merih Milan yolcusu

Merih Milan yolcusu

A 'da gösterdiği performansla gönüllerde taht kuran ancak 'ta forma şansı bulamayan 'ın Donnaruma karşılığında Milan'a olacağı dile getirildi.

A 'daki performansıyla göz dolduran 'ın adı bir süredir Milan'la anılıyordu. İtalyan medyası, kaleyi Donnarumma'ya emanet etmek isteyen 'un takasta Merih veya Rugani'yi önereceğini iddia etti. 21 yaşındaki stoper, bu sezon olduğu Juve'de 1 maçta oynadı.

  1. 16.11.2019
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