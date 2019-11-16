Merih Milan yolcusu

A Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ın adı bir süredir Milan'la anılıyordu. İtalyan medyası, kaleyi Donnarumma'ya emanet etmek isteyen Juventus'un takasta Merih veya Rugani'yi önereceğini iddia etti. 21 yaşındaki stoper, bu sezon transfer olduğu Juve'de 1 maçta oynadı.