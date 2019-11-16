Merih Milan yolcusu
A Milli Takım'da gösterdiği performansla gönüllerde taht kuran ancak Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın Donnaruma karşılığında Milan'a transfer olacağı dile getirildi.
A Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ın adı bir süredir Milan'la anılıyordu. İtalyan medyası, kaleyi Donnarumma'ya emanet etmek isteyen Juventus'un takasta Merih veya Rugani'yi önereceğini iddia etti. 21 yaşındaki stoper, bu sezon transfer olduğu Juve'de 1 maçta oynadı.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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