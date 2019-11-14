Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu için İngiliz devi devreye girdi ve 34 milyon Pound'a transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

14 Kasım 2019 Perşembe 12:09 Güncelleme: 14.11.2019 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





