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Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...
Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu için İngiliz devi devreye girdi ve 34 milyon Pound'a transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...
14 Kasım 2019 Perşembe 12:09
Güncelleme: 14.11.2019 12:09
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Merih Demiral kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.
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Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.
Milli Takımın EURO2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.
Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem olmuştu.
Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yapmıştı.