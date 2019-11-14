Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu için İngiliz devi devreye girdi ve 34 milyon Pound'a transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...
14 Kasım 2019 Perşembe 12:09 Güncelleme: 14.11.2019 12:09
Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Merih Demiral kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

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Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.

Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem olmuştu.

Merih Demiral bombası patlıyor! Milan derken Premier Lig devine...

Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yapmıştı.

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