Club Brugge'da Diagne'ye ikinci şans verildi
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Paris Saint-Germain maçında kaçırdığı penaltı sonrası kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Charleroi ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldukları maçta kazanılan penaltıyı ısrarla kullanmak istemiş, kaçırınca da kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Hatta bazı kaynaklara göre Belçika ekibi oyuncuyu kiralık sözleşmesi dolmadan Galatasaray'a gödnermek istiyordu.
Charleroi ile oynanan hazırlık maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, golcü ismi maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Diagne mücadelede skor üretemedi. Teknik direktörün bu kararı Senegalli futbolcuya ikinci şans verildiği yönünde yorumlandı.
- 16.11.2019
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