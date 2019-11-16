Club Brugge'da Diagne'ye ikinci şans verildi

Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldukları maçta kazanılan penaltıyı ısrarla kullanmak istemiş, kaçırınca da kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Hatta bazı kaynaklara göre Belçika ekibi oyuncuyu kiralık sözleşmesi dolmadan Galatasaray'a gödnermek istiyordu.

Charleroi ile oynanan hazırlık maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, golcü ismi maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Diagne mücadelede skor üretemedi. Teknik direktörün bu kararı Senegalli futbolcuya ikinci şans verildiği yönünde yorumlandı.