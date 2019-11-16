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16 Kasım 2019, Cumartesi
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'da Diagne'ye ikinci şans verildi

Club Brugge'da Diagne'ye ikinci şans verildi

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Saint-Germain maçında kaçırdığı penaltı sonrası kadro dışı bırakılan , Charleroi ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden 'a kiraladığı Senegalli futbolcu , Devler Ligi'nde Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldukları maçta kazanılan penaltıyı ısrarla kullanmak istemiş, kaçırınca da kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Hatta bazı kaynaklara göre Belçika ekibi oyuncuyu kiralık sözleşmesi dolmadan Galatasaray'a gödnermek istiyordu.

Charleroi ile oynanan hazırlık maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, golcü ismi maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Diagne mücadelede skor üretemedi. Teknik direktörün bu kararı Senegalli futbolcuya ikinci şans verildiği yönünde yorumlandı.

  1. 16.11.2019
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