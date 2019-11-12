Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Senegalli futbolcu, PSG maçından sonra yaşananlar sebebiyle Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı. Belçika basınında da Diagne'ye eleştiriler sürerken Club Brugge'ün oyuncu ile ilgili flaş bir karara imza attığı belirtildi.
12 Kasım 2019 Salı 21:14
Güncelleme: 12.11.2019 21:47
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Belçika'da Mbaye Diagne krizi tırmanıyor. Teknik Direktör Clement'inPSG maçında penaltı kaçıran ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı bıraktığı Senegalli futbolcuya tepkiler sürüyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndePSG deplasmanında 1-0 mağlup olan ClubBrugge'deMbayeDiagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.
Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alvelendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ClubBrugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi:
"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı.