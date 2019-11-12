Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Senegalli futbolcu, PSG maçından sonra yaşananlar sebebiyle Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı. Belçika basınında da Diagne'ye eleştiriler sürerken Club Brugge'ün oyuncu ile ilgili flaş bir karara imza attığı belirtildi.

12 Kasım 2019 Salı 21:14 Güncelleme: 12.11.2019 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





