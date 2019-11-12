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12 Kasım 2019, Salı
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Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Senegalli futbolcu, PSG maçından sonra yaşananlar sebebiyle Club Brugge'de kadro dışı kalmıştı. Belçika basınında da Diagne'ye eleştiriler sürerken Club Brugge'ün oyuncu ile ilgili flaş bir karara imza attığı belirtildi.
12 Kasım 2019 Salı 21:14 Güncelleme: 12.11.2019 21:47
Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Belçika'da Mbaye Diagne krizi tırmanıyor. Teknik Direktör Clement'in PSG maçında penaltı kaçıran ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı bıraktığı Senegalli futbolcuya tepkiler sürüyor.

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Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında 1-0 mağlup olan Club Brugge'de Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.

Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alvelendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi.

Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi:

Diagne krizi! 'Galatasaray'a gönderin'

"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı.

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