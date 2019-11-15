20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Fransa'ya 4-0 yenildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Altı 'ya yenildi

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Fransa'ya 4-0 yenildi

Altı , hazırlık maçında 'ya deplasmanda mağlup oldu.

yapılan açıklamaya göre, başkent 'te oynanan karşılaşmada 'nın gollerini 29, 39 ve 51. dakikalarda Eric Dina Ebimbe, 44. dakikada Amine Gouri kaydetti.

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  1. 15.11.2019
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