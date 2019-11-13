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13 Kasım 2019, Çarşamba
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galibiyet sonrası soyunma odasında dans etti

Rigobert Song galibiyet sonrası soyunma odasında dans etti

2016 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süre komada kalan ve 'un eski futbolcusu , çalıştırdığı U23 Milli Takımı'nın aldığı galibiyetin ardından soyunma odasında dans ederken görüntülendi.

3 yıl önce ülkesi 'da beyin kanaması geçiren ve uzun süre komada kalan , sağlığına kavuştu.

ve 'un eski oyuncusu, teknik direktörlüğünü üstlendiği Kamerun U23 Milli Takımı'nın Mali'yi 1-0 mağlup ettiği maç sonrası söz verdiği gibi soyunma odasında dans etti.

Kamerun Futbol Federasyonu da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geçirdiği hastalık sonrası zayıfladığı görülen Song'un, yeni hali sevenlerini mutlu etti.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 17:00
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