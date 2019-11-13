Rigobert Song galibiyet sonrası soyunma odasında dans etti
2016 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süre komada kalan Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, çalıştırdığı Kamerun U23 Milli Takımı'nın aldığı galibiyetin ardından soyunma odasında dans ederken görüntülendi.
3 yıl önce ülkesi Kamerun'da beyin kanaması geçiren ve uzun süre komada kalan Rigobert Song, sağlığına kavuştu.
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu, teknik direktörlüğünü üstlendiği Kamerun U23 Milli Takımı'nın Mali'yi 1-0 mağlup ettiği maç sonrası söz verdiği gibi soyunma odasında dans etti.
Kamerun Futbol Federasyonu da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geçirdiği hastalık sonrası zayıfladığı görülen Song'un, yeni hali sevenlerini mutlu etti.
Ambiance dans le vestiaire des #LionsU23 après la victoire d'hier sur le #Mali 1 but à 0. Le coach Rigobert Song avait promis à ses joueurs une danse en cas de victoire. Il a respecté sa promesse. #TOTALAFCONU23 #EGYPTE2019 pic.twitter.com/0tVE16cypg— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) November 12, 2019
- 13.11.2019
- Güncelleme: 13.11.2019 17:00
- Rigobert Song galibiyet sonrası soyunma odasında dans etti
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