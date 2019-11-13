Rigobert Song galibiyet sonrası soyunma odasında dans etti

3 yıl önce ülkesi Kamerun'da beyin kanaması geçiren ve uzun süre komada kalan Rigobert Song, sağlığına kavuştu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu, teknik direktörlüğünü üstlendiği Kamerun U23 Milli Takımı'nın Mali'yi 1-0 mağlup ettiği maç sonrası söz verdiği gibi soyunma odasında dans etti.

Kamerun Futbol Federasyonu da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geçirdiği hastalık sonrası zayıfladığı görülen Song'un, yeni hali sevenlerini mutlu etti.